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Tunca Nehri'nde ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Tunca Nehri'nde ceset bulundu

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, nehirdeki balıkçılar suda ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri botla cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin 6 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve 50. Yıl İlköğretim Okulu'nda hademelik yapan Mehmet Arslan'a ait olduğu belirtildi.

Arslan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AFAD erkek cesedi polis Tunca Nehri

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