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Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Nehrin su seviyesi, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle oldukça düştü

EDİRNE (AA) - Su seviyesinde mevsimsel düşmelerin görüldüğü Tunca Nehri'nin bazı yerlerinde oluşan kum adacıkları kuşların adeta meskeni oldu.

Hava sıcaklığının son günlerde 40 derecelere yaklaşmasına bağlı artan buharlaşma nedeniyle nehrin su seviyesi düşmeye başladı. Seviyenin düşmesiyle nehir tabanındaki kumlar bazı alanlarda adacık görüntüsünü aldı.

Nehirden beslenen kuşların ise kum adacıkları dinlenme yerleri oldu.

DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 9 metreküp/saniye seviyesinde akıyor.

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buharlaşma kum adacıkları sıcaklık Tunca Nehri

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