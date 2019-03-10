HABER

Tunca Nehri'ni kanolarla temizlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

EDİRNE Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) 'Plastiğe Hayır Grubu' ve üniversite öğrencileri, Tunca Nehri'nde kano ile temizlik yaptı.

Tunca Nehri'ni kanolarla temizlediler

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) 'Plastiğe Hayır Grubu' ve üniversite öğrencileri, Tunca Nehri'nde kano ile temizlik yaptı. Çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanı temizleyip, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Tunca Nehri kenarında buluşan doğaseverler, kanolarla suda açılıp, temizlik yaptı. Topladıkları atıkları kanoyla kıyaya çıkaran çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanı temizledi. Etkinlikle ilgili konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi, İspanyol çevreci Begonia Rodrigues, doğaya karşı daha fazla farkındalık oluşması gerektiğini söyledi. Temizlik etkinliğini uzun süredir planladıklarını ve havanın ısınmasıyla hayata geçirdiklerini belirten Rodrigues, "Tam zamanında bu temizlik yapılıyor. Bunun için çok uzun süredir bekliyoruz. Kış aylarında nehre atılmış birçok plastik ve köpük kutular vardı. Birçok insan bu yaptığımızı sıradan bir temizlik gibi görüyor ama aslında öyle değil. Amacımız; doğayı koruyup, plastik atıklardan arındırmak. Aslında çok büyük farkındalık kaybı yaşıyoruz; çünkü etrafta çok fazla plastik atık var ve bu plastiklerin doğada kaybolması yüzlerce yıl sürüyor. Bu nedenle alternatif bir yol bulmalıyız ki bu kirlilikten kurtulalım; çünkü doğaya çok büyük zarar veriyoruz" dedi.
'TEMİZLEMEKTEN BIKMAYACAĞIZ'
EDOSK Başkanı Orkun Akman ise daha önce karadan yapılan temizlik çalışmalarının ardından manzaranın değişmediğini, atıkların doğaya bırakılmaya devam edildiğini söyledi. Akman, "EDOSK 'Plastiğe Hayır Grubu' ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak bugün Tunca'da. Hem karadan hem de sudan plastikten arındırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Daha önce 'Plastiğe Hayır Grubu' karada birçok etkinlik yaptı ama şu anda geldiğimizde sonuç maalesef aynı. Bunun sadece eğitimle alakalı olduğunu düşünmüyorum; çünkü ne üniversite mezunları ne eğitimli insanlar da buraya geliyor ama maalesef çöpünü bırakıp gidiyorlar. Biraz kenti sevmekle alakalı bu. Bahar geldi, insanlar buraya sık gelecek ve yine çöplerini bırakacaklar. Onlar bırakmaktan bıkmıyor, biz de temizlemekten bıkmayacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tunca Nehri'ni kanolarla temizledilerTunca Nehri'ni kanolarla temizledilerTunca Nehri'ni kanolarla temizledilerTunca Nehri'ni kanolarla temizlediler

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
Beylikdüzü Belediyesi ek hizmet binası açıldıBeylikdüzü Belediyesi ek hizmet binası açıldı
Mardin'de çocuk oyunları festivali Mardin'de çocuk oyunları festivali 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.