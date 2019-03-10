Tunca Nehri'ni kanolarla temizlediler

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) 'Plastiğe Hayır Grubu' ve üniversite öğrencileri, Tunca Nehri'nde kano ile temizlik yaptı. Çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanı temizleyip, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Tunca Nehri kenarında buluşan doğaseverler, kanolarla suda açılıp, temizlik yaptı. Topladıkları atıkları kanoyla kıyaya çıkaran çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanı temizledi. Etkinlikle ilgili konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi, İspanyol çevreci Begonia Rodrigues, doğaya karşı daha fazla farkındalık oluşması gerektiğini söyledi. Temizlik etkinliğini uzun süredir planladıklarını ve havanın ısınmasıyla hayata geçirdiklerini belirten Rodrigues, "Tam zamanında bu temizlik yapılıyor. Bunun için çok uzun süredir bekliyoruz. Kış aylarında nehre atılmış birçok plastik ve köpük kutular vardı. Birçok insan bu yaptığımızı sıradan bir temizlik gibi görüyor ama aslında öyle değil. Amacımız; doğayı koruyup, plastik atıklardan arındırmak. Aslında çok büyük farkındalık kaybı yaşıyoruz; çünkü etrafta çok fazla plastik atık var ve bu plastiklerin doğada kaybolması yüzlerce yıl sürüyor. Bu nedenle alternatif bir yol bulmalıyız ki bu kirlilikten kurtulalım; çünkü doğaya çok büyük zarar veriyoruz" dedi.