Tunca Nehri’nin yatağında temizlik çalışması

Edirne’de, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri’nin yatağında, iş makineleriyle temizlik yapıldı.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve kuraklık nedeniyle su debisi dip seviyelere kadar düşen nehir yatağına akıntıyla gelen kumların oluşturduğu adacıklar ve sazlıklar iş makineleri tarafından temizlendi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, nehir yatağında biriken kumlar temizlendi.

Tunca Köprüsü çevresinde başlayan çalışmalar kapsamında, nehir yatağında oluşan adacıklar ve sazlıklar tamamen temizlendi.

Nehirdeki temizlik çalışmalarının sezon boyunca aralıklarla devam edeceği belirtildi.



