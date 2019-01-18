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Tunca ve Meriç köprülerinin yüzey taşları değişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:17 | Son Güncelleme

Köprülerin onarımına mart ayında başlanması ve çalışmaların iki ay sürmesi hedefleniyor

EDİRNE (AA) - Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki tarihi taş köprülerin onarımı sırasında yüzey taşları da değiştirilecek. Çalışmaların mart ayında başlaması ve iki ay sürmesi bekleniyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in köprülerde yaptığı incelemesi sonrası konu, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme geldi.

Vali Canalp'in köprülerin onarım çalışmasının hızlandırılması talimatı sonrası yetkililer, meteorolojik değerlendirmeleri de dikkate alarak çalışmaların mart ayında başlamasına karar verdi.

Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Aşık'tan alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Karaağaç Mahallesi'ni bağlayan Osmanlı yadigarı taş köprülerin zemin taşları doğa şartları ve araç geçişlerinden kaynaklı yıprandı.

Yıpranmış görüntüsünden arındırılması amacıyla onarım kararı alınan köprülerdeki çalışma hava şartlarının da uygun olması durumunda mart ayında başlayacak.

Taşlar sökülerek harçlı beton tesviyesi yapılacak. Tesviye sırasında hava sıcaklıklarının harç uygulamasına mani olmayacağı sıcaklıkta olması göz önüne alınarak çalışmalar mart ayı başı ya da ortasında başlatılacak.

Onarım çalışmalarının mayıs ayında tamamlanması ön görülüyor.

Çalışmalar sırasında köprüler trafiğe kapalı olacak. Kent merkezi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy yolundan sağlanabilecek.

Sultan Abdülmecit tarafından 1847 yılında yaptırılan 263 metre uzunluğunda Meriç Köprüsü ile Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan Tunca Köprüsü en son 2007 yılında onarımdan geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Meriç tunca

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