Tunca'dan sonra Meriç Köprüsü de bakım için trafiğe kapatıldı

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)-EDİRNE’de restorasyona alınan tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından tarihi Meriç Köprüsü de bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. İki köprünün de kapalı olması nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Karaağaç Mahallesi'ne geçişler, alternatif yollar ve Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü’nden sağlanıyor.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'yle kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprüleri restorasyonu için Edirne Valiliği tarafından 10 Temmuz’da çalışma başlatıldı.

İlk olarak zemini yenilenmek üzere trafiğe kapatılan Tunca Köprüsü’nde 50 günün ardından çalışmalarda sona gelinirken, sıra tarihi Meriç Köprüsü’ne geldi. Edirne Valiliği tarafından özel bir firmaya restore ettirilen tarihi Meriç Köprüsü de sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Tunca Köprüsü’nün 5 Eylül’de araç ve yaya trafiğine açılacağını belirten yetkililer, Meriç Köprüsü’nün restorasyonunun yaklaşık 2,5 ay süreceğini kaydettiler. Çalışmalar kapsamında tarihi köprünün büyük ölçüde zarar gören zemininin tamamen yenilenmesi bekleniyor.

'ESNAF OLARAK MAĞDURUZ'

Öte yandan esnaf Cesur Pakarda, bilgilendirme yapılmadan Meriç Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığını öne sürerek, bunun doğru olmadığını söyledi. Pakarda, “Burada biz esnafa bir yönlendirme, bilgilendirme dahi yapılmadan köprünün kapatılması çok doğru bir karar değil. Meriç Köprüsü açık diye, buraya geldim. Benim gibi birçok araç sürücüsü gelip, geri dönmek zorunda kaldı. Sivil toplum örgütlerinin bu işe duyarlı olması ve özellikle siyasi parti yetkilileri, kendilerini değil, biz esnaflı da düşünmeleri gerekir. Bizler esnaf olarak mağduruz” dedi.

ABDÜLMECİT ZAMANINDA YAPIMINA BAŞLANDI

Mecidiye Köprüsü ya da diğer adıyla Meriç Köprüsü Edirne-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri'nin üzerine yapıldı. 1842'de Sultan Abdülmecit zamanında yapımına başlanan köprü 1847'de tamamlandı. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli taş köprünin, yanlarına doğru eğim bulunuyor.Ayakları arasında boşaltma gözleri de bulunan köprünün ortasındaki yazıtlı köşkü ise mermer.