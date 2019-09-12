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Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına yanıt: Muharrem İnce içkiliydi demedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Tuncay Özkan Muharrem İnce’nin katıldığı canlı yayındaki 'seçim gecesi içkiliydi' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Nagehan Alçı'yı yalancılıkla suçlayan Özkan, "CHP içinde kavga arayanlar benden sonuç alamazlar, başka kapıya" ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına yanıt: Muharrem İnce içkiliydi demedim

CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk’te gündeme dair soruları yanıtladı. İnce’ye yöneltilen sorular arasında “Cumhurbaşkanlığı seçimlerin yapıldığı gece alkollü olduğu iddiası” da yer aldı.

Nagehan Alçı’nın sözleri üzerine İnce “Ben içki içerim ama o gece içmedim. Kimseye de hesap vermem. Haram yiyenler hesap versin” dedi.

Alçı’nın, "Tuncay Özkan’ın iddiasıydı sizin içki içtiğiniz. O yaydı, siz bunu söylediniz…" sözleri üzerine İnce şöyle cevap verdi:

“Ne diyeyim, benim adaylığım açıklandığında Türkiye için Muharrem İnce zamanı geldi deyip otobüse binmek için devreye insan sokanların gün değiştikçe devran değiştikçe…, ne deyim bunlara? Bunlara söyleyecek sözüm yok benim.”

TUNCAY ÖZKAN: NAGEHAN ALÇI YALAN SÖYLÜYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise stüdyodaki sohbete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Nagehan Alçı yalan söylüyor” diyen Özkan, seçim gecesi kendisinin genel merkezde olduğunu belirtti:

“Nagehan Alçı yalan söylüyor. Ben hiç bir zaman M. İnce seçim gecesi içkiliydi demedim. Ben CHP Genel Merkezi’ndeydim. Tanık olmadığım bir şeyi nasıl söylerim. Bu zırvalarla CHP içinde kavga arayanlar benden sonuç alamazlar, başka kapıya…”

tuncay özkan

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Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan Nagehan Alçı muharrem ince

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