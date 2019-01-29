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Tuncay Özkan: İzmir'de kim aday gösterilirse etrafında kenetleniriz

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, ''Kim aday olursa, hangi arkadaşımız aday olursa onun etrafında kenetlenir, İzmir'in gönderinde CHP sancağını, 6 oklu bayrağımızı daha yükseklere çıkartmanın mücadelesini el ele gönül gönüle veririz" dedi.

Tuncay Özkan: İzmir'de kim aday gösterilirse etrafında kenetleniriz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, ''Kim aday olursa, hangi arkadaşımız aday olursa onun etrafında kenetlenir, İzmir'in gönderinde CHP sancağını, 6 oklu bayrağımızı daha yükseklere çıkartmanın mücadelesini el ele gönül gönüle veririz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. İzmir'de aday belirleme çalışmalarını değerlendiren Özkan, aday gösterilecek kişinin etrafından kenetleneceklerini ifade ederek şöyle konuştu:
"Bizim MYK ve parti meclisimiz, en yüksek karar organlarımızdır. Kim aday olursa, hangi arkadaşımız aday olursa onun etrafında kenetlenir, İzmir'in gönderinde CHP sancağını, 6 oklu bayrağımızı daha yükseklere çıkartmanın mücadelesini el ele gönül gönüle veririz. Bizim aşkımız ve sevdamız Türkiye'yedir. Bizim vazgeçilmezimiz, ilimizin güçlü olmasıdır. Biz umudun başkenti, aydınlığın başkenti, Mustafa Kemal aydınlığının İzmir'inin başarısı için üzerimize düşen görevi son çabamıza kadar devam ettiririz. Bütün arkadaşlar bir yumruk gibi kenetlendik, Türkiye'nin bugünkü karanlığını dağıtmaya ant içtik. Hangi arkadaşımız öncü ilan edilirse, onunla birlikte bu mücadeleyi sürdürürüz.''
'BU BİRLİKTELİĞİN YÖNETEMEME OLGUSUNU DURDURACAĞINA İNANIYORUZ'
İYİ Parti ile seçimlerde yapılacak ittifak ile ilgili olarak Özkan, ''Biz mutabakatımızı yerelde aday arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü, daha iyi anlatabilmek ve aday arkadaşlarımızın başarısını yükseltebilmek için elimizden gelen bütün çabayı sergileyeceğiz. Bu dayanışmanın, bu birlikteliğin Türkiye'ye karşı girişilen 'siyasetsizleştirme', 'yönetememe' olgusunu durduracağına inanıyoruz'' diye konuştu.

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Tuncay Özkan: İzmir'de kim aday gösterilirse etrafında kenetleniriz

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