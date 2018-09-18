TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tunceli artık ihracatçı bir il haline geldi. Türkiye olarak da en büyük ihtiyacımız üretmek ve ihraç etmek. Özellikle ülkemize dönük bu ekonomik saldırılara verilecek en güzel cevap da bence bu." dedi. Tunceli Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından karşılandı. Valilik makamında Vali Sonel ve beraberindekilerle bir süre görüşen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile birlikte insana dokunan, kucaklayan ve halkın ihtiyacını gören hizmetler yapıldığını söyledi. Kentte hayata geçirilen projelerin önemine vurgu yapan Yılmaz, "İnşallah huzur ve güven ortamının da pekişmesiyle bu yapılan işler, buraya ayrı bir, hem sosyal refah açısından hem de ekonomik refah açısından farklı bir fayda getirecek." diye konuştu.

Hükümetin aktardığı kaynakların doğru kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hükümetimiz imkanlar sunuyor ama değerlendirmesini de bilmek lazım. Bu imkanları doğru amaçlara yönelik, akıllıca ve verimli bir şekilde kullandığınız zaman sonuç elde ediyorsunuz. Öyle olmayınca başka yerlere gidiyor kaynaklar. Şimdi çok şükür kaynaklar halkımıza hizmete gidiyor. Tuncelililere hizmete gidiyor." dedi. Tunceli'nin hızla değişerek dönüştüğünü ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: "Atom karınca gibi bir valimiz var. Çok çalışkan ve kaymakamlığı döneminde de tanıdığım çok değerli bir bürokratımız. Yürekten tebrik ediyorum. Bölge insanımıza büyük hizmetleri oldu. İnşallah daha da ileri gittiğini göreceğiz bu hizmetlerin. Burada huzur ortamının da pekişmesiyle, altyapıya yapılan yatırımlarla birlikte Tunceli'de ayrı bir canlılık var. Ekonomik hayatta da ayrı bir canlılık başladı." - "Tunceli artık ihracatçı bir il" Kentteki istihdam artışının sevindirici olduğunu ve ilin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, Tunceli'nin yıllarca göç verdiğini ve istihdamdaki artışla beraber geri dönüşlerin de artacağını dile getirdi.

Tunceli Valiliği ve Belediyesinin destekleri ile iş dünyasından gelen katkılarla kentin üretime dahil olduğunun altını çizen Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmesinde bulundu: "Tunceli artık ihracatçı bir il haline geldi. Türkiye olarak da en büyük ihtiyacımız üretmek ve ihraç etmek. Özellikle ülkemize dönük bu ekonomik saldırılara verilecek en güzel cevap da bence bu. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve daha çok ihraç etmek. Uzun vadede bizi hedeflerimize taşıyacak, 2023 ve ötesine taşıyacak ana güzergah, yol da bu gerçekten. Birlik beraberlik içinde, huzur içinde daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, ülkemizi daha ileriye götüreceğiz ve insanlarımızı da daha müreffeh bir konuma ulaştıracağız her geçen yıl inşallah." - "Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri" Munzur Üniversitesinin kuruluşuna şahitlik ettiğini ve her zaman destek verdiklerini anlatan Yılmaz, üniversitesinin her geçen yıl gelişerek büyüdüğünü söyledi. Munzur Üniversitesine desteklerinin süreceğini belirten Yılmaz, "Üniversitemiz Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahip. Çok güzel bir tabiat içerisinde, huzur içerisinde, her geçen yıl fiziki olarak da, kalite olarak da büyüyor. Tunceli gerçekten de çok iyi bir üniversite şehri olmaya aday bir ilimiz. Her geçen yıl inşallah bu hedefine daha da ulaşacak." dedi.