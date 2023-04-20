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TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Tunceli bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saati

20.04.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli bayram namazı saati ile ilgili araştırmalar Ramazan Bayramı'nın birinci günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı; Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Peki, Tunceli bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Tunceli bayram namazı saati...

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Tunceli bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saati

Tunceli bayram namazı 21 Nisan 2023 Cuma'ya denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci gününde camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 21 Nisan - 23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü birçok kişi cemaat ile namaz kılacak. Peki, Tunceli'de bayram namazı saat kaçta? İşte 21 Nisan 2023 Cuma Tunceli bayram namazı saati...

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023!

Tunceli bayram namazı saati 06.08 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı namaz vakitleri 81 il için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

camii

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

cuma namazı cemaat3

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

cuma namazı cemaat

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

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Bayram namazı Tunceli diyanet

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