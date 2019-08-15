HABER

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

TUNCELİ Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

İstanbul,(DHA)-TUNCELİ Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Maçoğlu ve Dersim Dernekler Federasyonu (DEDEF) üyelerini İBB Meclis Salonu’nda ağırlayan İmamoğlu yaptığı konuşmada "İBB, bu gördüğünüz çatı, her metre karesi sizlere aittir. İstanbul’da yaşayan halka aittir. Biz, sadece burada görevimizi yerine getiriyoruz. Sizlerin oylarıyla, oy veren vermeyen herkesin katkısıyla, demokrasiye olan katkısıyla seçilmiş kişiyiz. Ama esas olan bu yapıların kimse sahibi değil" dedi. İmamoğlu, "Elbette birilerinin ayağına basacağız. Birilerinin önünde duvar olacağız. Ama biz yolumuzdan asla ayrılmayacağız. Çünkü biz, bu konuşmaları yaparak, bu ideallerimizi ortaya koyarak göreve geldik. Bunun özellikle, özgün duruşuyla, tavrıyla, siyasete olgun bakışıyla örnek başlangıçlara, uygulamalara imza atmış Tuncelililerin önünde özellikle anlatmak istedim." diye konuştu. Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ise, "Burada 4 tane arkadaşımızın, temsiliyetimizin olması, bizim adımıza çok değerli" dedi. Maçoğlu, İstanbul'da 280-300 bine yakın Tuncelili'nin bulunduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından heyet ile tanışan İmamoğlu, Maçoğlu ve beraberinde gelen misafirleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

PARTNERÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdıÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret ettiTunceli Belediye Başkanı Maçoğlu İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti
Şehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir aradaŞehidin ailesi, şehidin adını taşıyan bebekler ve aileleriyle bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.