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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’dan "Dersim" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Tunceli Belediyesi tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararının tepki çekmesi üzerine açıklama yapan Komünist başkan olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, "Belediye meclisine de böyle bir başvuru yapıldı, meclis üyesi arkadaşlarımızın bir çoğunun oyu ile bu karar alındı" dedi.Tunceli Belediyesi meclisi tarafından alınan "Dersim" tabelası kararı MHP Lideri Devlet Bahçeli olmak üzere toplumun bir çok kesiminin tepkisine neden oldu.

Tunceli Belediyesi tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararının tepki çekmesi üzerine açıklama yapan Komünist başkan olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, "Belediye meclisine de böyle bir başvuru yapıldı, meclis üyesi arkadaşlarımızın bir çoğunun oyu ile bu karar alındı" dedi.

Tunceli Belediyesi meclisi tarafından alınan "Dersim" tabelası kararı MHP Lideri Devlet Bahçeli olmak üzere toplumun bir çok kesiminin tepkisine neden oldu. Tepkiler nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, açıklama yaptı. Açıklamasında bir kaç yıl öncesine kadar Tunceli Belediyesi tabelasının altında Dersim tabelasının da olduğunu belirten Maçoğlu, "Toplum içinde yaptığımız çalışmalarda halkın büyük bölümü Dersim tabelasının asılmasını istiyordu. Belediye meclisine de böyle bir başvuru yapıldı. Meclis üyesi arkadaşlarımızın bir çoğunun oyu ile bu karar alındı" diye konuştu.

Yerel yönetimlerde alınan kararların Valilik makamına gittiğini ifade eden Maçoğlu, "Valilik makamında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor. Valilik makamı olur yada olmaz kararı aldıktan sonra harekete geçiliyor. Bu birincisi. İkincisi ise, biz çok da iyi biliyoruz ki uzun süreden beri Sayın Cumhurbaşkanı’ndan tutun parti genel başkanlarına kadar, bakanlara kadar her birinin Dersim’e dair sözlerinin olduğunu, Dersim sözcüğünün kullanıldığını biliyoruz. Bugün burada Dersimspor diye bir kulüp var, Dersim adında gazete var ve devletinin bir okulunun adı da Dersim" diye konuştu.

Değişikliğin politik bir amaç taşımadığının altını çizen Maçoğlu, "Burada yapılan Dersim adını politikleştirmek değil tam tersine halkın taleplerini yerine getirme meselesidir. Bu kararı belediye başkanı ve meclis üyeleri değil il makamı belirler. İl makamının oluruna göre de davranacağız" ifadelerini kullandı.

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