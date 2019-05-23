Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’ndan Dersim açıklaması

Karar, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binasındaki Tunceli yazısının Dersim olarak değiştirilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunceli Belediyesi yazısının altında kendisinden önceki dönemde de Dersim Belediyesi tabelasının asılı olduğunu hatırlatan Türkiye Komünist Partili (TKP) Maçoğlu, belediye meclisinde alınan kararın Valilik onayıyla uygulamaya konulabileceğini söyledi.

Maçoğlu, "Yaptığımız belediye meclisi toplantısı sırasında önergeyle bu yönde başvuru yapıldı. Belediye meclisinde arkadaşlarımızın çoğunun oylarıyla bu önerge kabul edildi ve bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani Valilik makamına gidiyor. Valilik onayından sonra hareket ediliyor yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra alınan kararlar için harekete geçiliyor. Valilik onaylamazsa zaten karar uygulanamaz" diye konuştu.

Tunceli Belediye Başkanı, "Bizim burada yaptığımız 'Dersim' adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip, göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız" ifadelerini kullandı.