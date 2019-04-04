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Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Maçoğlu mazbatasını alamadı! İşte nedeni

04.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Maçoğlu'na mazbatası verilmedi. Maçoğlu, "Sebebini sorduğumda 'bir güvenlik sebebinden dolayı bugün size bu mazbatayı vermeyi doğru bulmuyorum' denildi. Yarın sabah 09:30'da yine geleceğiz" dedi.

Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Maçoğlu mazbatasını alamadı! İşte nedeni

Maçoğlu YSK'nın kendisine "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatının verilemeyeceğinin" söylendiğini belirtti.Türkiye'nin komünist ilk belediye başkanı olarak tanınan, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Tunceli adayı olarak yarışan ve seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını alamadı.

Fatih Mehmet Maçoğlu sabah saatlerinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte Seçim Kurulu'na gitti. Ardından ise Tunceli Belediyesi'nin önünde gazetecilere açıklama yaptı. Mazbatasının verilmediğini aktaran Maçoğlu kendisine, "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği"nin söylendiğini belirtti.

"YARIN SABAH 09:30'DA YİNE GELECEĞİZ"

Maçoğlu, "Sebebini sorduğumda 'bir güvenlik sebebinden dolayı bugün size bu mazbatayı vermeyi doğru bulmuyorum' denildi. Biz bütün çalışmalarımızda bütün toplantılarımızda gösterdiğimiz duyarlılığı bundan sonra da göstereceğiz. Yarın sabah 09:30'da yine geleceğiz. Amacımız burada tartışma sürdürmek değil, tam tersine hukuk doğrultusunda bize verilen görevi, hakkı almaktır" dedi.

Ovacık eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 31 Mart seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin adayı olarak yarışa katılmış ve 32,77 oranında oy almıştı. Seçimlerde HDP'nin adayı yüzde 28,21, CHP'nin adayı yüzde 20,59, AKP'nin adayı yüzde 14,06, MHP'nin adayı ise yüzde 3,49 oranında oy almıştı.

"MAÇOĞLU'NUN MAZBATASI HAZIRLANARAK YARIN VERİLECEK"

Merkez İlçe Seçim Kurulu ise İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 05.04.2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecek" ifadelerine yer verdi.

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fatih maçoğlu Tunceli Belediye Başkanlığı 31 mart seçileri

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