Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Maçoğlu mazbatasını alamadı! İşte nedeni

Maçoğlu YSK'nın kendisine "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatının verilemeyeceğinin" söylendiğini belirtti.Türkiye'nin komünist ilk belediye başkanı olarak tanınan, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Tunceli adayı olarak yarışan ve seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını alamadı.

Fatih Mehmet Maçoğlu sabah saatlerinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte Seçim Kurulu'na gitti. Ardından ise Tunceli Belediyesi'nin önünde gazetecilere açıklama yaptı. Mazbatasının verilmediğini aktaran Maçoğlu kendisine, "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği"nin söylendiğini belirtti.

"YARIN SABAH 09:30'DA YİNE GELECEĞİZ"

Maçoğlu, "Sebebini sorduğumda 'bir güvenlik sebebinden dolayı bugün size bu mazbatayı vermeyi doğru bulmuyorum' denildi. Biz bütün çalışmalarımızda bütün toplantılarımızda gösterdiğimiz duyarlılığı bundan sonra da göstereceğiz. Yarın sabah 09:30'da yine geleceğiz. Amacımız burada tartışma sürdürmek değil, tam tersine hukuk doğrultusunda bize verilen görevi, hakkı almaktır" dedi.