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Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Tunceli Belediye Meclisi'nin belediye tabelalarında "Tunceli" yerine "Dersim" ibaresinin yazılması kararının iptalini talep etti.

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, talebi içeren dilekçeyi, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesine sundu.

Altınışık, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, il isimlerinin yasayla değiştirilebileceğini ve alınan bu kararın yasa tanımazlık olduğunu savundu.

Tunceli Belediyesi'nin bu kararının toplumu ayrıştırmaya yönelik bir hareket olduğunu öne süren Altınışık, kararı ileride Türkiye Cumhuriyeti'nin de adının değiştirilebileceğinin adımı olarak gördüklerini söyledi.

Altınışık, "Uyarı mesajımızı hukuk yoluyla vermek istedik. Tunceli adı Atatürk tarafından verilmiştir. Atatürk ile Tunceli arasına bir mesafe koymaya kimsenin hakkı yoktur. Tuncelililer, Atatürk devrimine ve Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlıdır. Belediye başkanlığına gelir gelmez Atatürk ve şehir isimleriyle uğraşmak siyasi bir hastalıktır. Bu hastalığa da Atatürkçüler olarak duyarsız kalmayacağız." diye konuştu.

kom

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Dersim add Atatürkçü Düşünce Derneği

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
noldu atatürkçüler kominist baskanı öve öve bitiremiyodunuz
iyi dedik ya bokunu çıkarması lazım
@oktaydoganer marjinal grupların piyonu oldu. zaten bu alfabenin en abzurt harflerinden müteşekkil yasadışı örgütlerin bu şahsiyeti kendi temsilcileri olarak oraya gelmesine destek olduğu aşikardır. atatürk fotosunu önüne koyuyor atatürkün ismini verdiği ilin ismini kafasına göre 3 zibidi bişr araya gelip memleket ismi değiştirmeye kalkıyor tuncelinin aş ekmek iş sorunu halledildiya illa hain hainliğini her zaman yapacak bir şekilde
HAİN HAİNDİR..HAİNE FIRSAT VERİRSEN İLK SENİ PARÇALAR..
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