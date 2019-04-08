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Tunceli Belediyesi önündeki duvarları yıktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: - "Biz biraz daha şeffaf, o şeffaf belediyecilik anlayışını biraz daha görünür kılmak adına yaptık bu çalışmayı. Yoksa bir şeyleri yıkalım, bir şeyleri kıralım, bir şeyleri değiştirelim meselesi değil"

TUNCELİ (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye önündeki güvenlik duvarlarını yıktırarak, korkulukları kaldırttı.

Belediye personelinin duvarlar üzerindeki korkulukları kaldırılmasının ardından, iş makinesi duvarları yıktı.

Yıkılan duvarlar, iş makinesi tarafından parçalanıp, belediyeye ait kamyona yüklenerek taşındı.

Çalışmanın ardından belediye ekipleri kaldırımlarda biriken moloz ve tozları da süpürerek temizlik yaptı.

Maçoğlu, yaptığı açıklamada, "Seçim öncesinde söylediğimiz birşey vardı, halkla belediye arasındaki engellerin kaldırılması. Daha şeffaf, daha görülebilir kılmak adına duvarları kaldırdık." dedi.

Belediye önünün yeniden düzenleneceğini ifade eden Maçoğlu, "Çok uzun süredir buraların dizayn edilmesi, güzel bir çevre düzenlemesine ihtiyaç olduğundan kaynaklı bir çalışma yaptık. Çünkü hakikaten belediyenin içinden dışarısı, dışarıda da belediyenin içi görünmüyordu. Biz biraz daha şeffaf, o şeffaf belediyecilik anlayışını biraz daha görünür kılmak adına yaptık bu çalışmayı. Yoksa bir şeyleri yıkalım, bir şeyleri kıralım, bir şeyleri değiştirelim meselesi değil. Tersine halkla belediye arasındaki bütün engelleri kaldırmak içindir." diye konuştu.

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Tunceli Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli belediyesi

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