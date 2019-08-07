Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara '25 lira bağış' çağrısı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Belediyesi, ekonomik sorunlar nedeniyle başlattığı yardım kampanyası kapsamında vatandaşlara belediyeye 25 liralık destek olmaları çağrısında bulundu.

TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanı olduğu Tunceli Belediyesi'nde yaşanan ekonomik sorunların çözüm için vatandaşların bağış yapmalarını sağlayacak 'Umudu büyütüyoruz' adıyla yardım kampanyası başlatıldı. Tunceli Belediyesi'nden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, belediyenin borcundan ötürü yeterli hizmetin yapılmadığı belirtilerek, kampanyaya vatandaşların 25 lira destek yapmaları istenildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Biliyoruz ki; halkın ödediği vergiler yerel yönetimler alanında ulaşım, iletişim, konut, içilebilir su, sağlık, eğitim, kültür, yeşil alan gibi bir kentin temel ihtiyaçlarının çözülmesi için kullanılması gerekmektedir. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği açıkladığımız belediye bilançolarından bir kez daha gördüğünüz gibi belediyemizin durumu da borçlu durumda olan diğer belediyelerden farksızdır. Ne var ki bu durumu gerekçe yaparak eli kolu bağlı oturmak, bizim asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Ve bu bizim tarzımız da değildir. Bu memleket ve kentimiz için bir şeyler yapmak isteyen, vicdanlı, sorumlu insanların destekleri temelinde ve yaptıkları yaratıcı önerileri gönüllü bir kampanyaya çevirme kararı verdik. Daha doğru bir açıklama ile söylersek etkili kitlesel bir seferberlik başlatma kararına vardık. Halkımızın sunmak istediği, küçük büyük ama değerli desteklerle üretimden sosyal alanlara, ulaşımdan suya, eğitimden sağlığa, konuttan turizme ve alt yapısına kadar birçok projenin adımlarını bu halk seferberliği ile başlatmış olacağız. Esas çözüm gücü olan Tunceli halkı ve dostlarını içeride dışarıda başlattığımız seferberlik fırtınasına katılarak insanlığa örnek olacak bir kent yaratmaya davet ediyoruz. Bunu mutlaka başaracağız, zira halkımıza güveniyoruz. Bu nedenle 25 TL’lik destek kampanyamıza katılacağınıza olan inancımız tamdır."

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