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Tunceli "Beyaz Bayrak" yarışında Türkiye birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Tunceli "Beyaz Bayrak" yarışında Türkiye birincisi oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin, okulların hijyen, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda teşvik edilmesi amacıyla yürütülen "Beyaz Bayrak" yarışında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının projesi kapsamında ülke genelindeki okullarda Beyaz Bayrak yarışı yapıldığı belirtildi.

Söz konusu yarışmanın ardından verilerin toplandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje ile okulların, hijyen, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi amacıyla okullarımızdaki iyi uygulamalar desteklenmiştir. Bu amaçla ülke genelinde yapılan Beyaz Bayrak yarışında Temmuz 2019 verilerine göre ilimiz genelindeki tüm okullarda 'Beyaz Bayrak ve beslenme dostu okul' oranının yüzde 100 olduğu belirtilmiş ve ilimiz ülke genelinde birinci olmuştur."

Açıklamada, okullardaki sağlık düzeyinin artırılmasının gelecek nesiller için önemine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, kurumlarımızın da önceliği olmuştur."

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