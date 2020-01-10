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  4. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp üniversite öğrencisiyle ilgili açıklama:

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp üniversite öğrencisiyle ilgili açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

"Kayıp ihbarının ardından ilgili güvenlik birimleriyle olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Doku'nun kaybolduğunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Doku'nun ailesinin bir süre sonra kızlarının erkek arkadaşından şüphelenmesi üzerine şahıs hakkında inceleme ve araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahsın evinde kayıp kızın bulunmasına yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu şahıs ile yakınlarının ifadeleri alınmıştır. Yine şüpheli şahsın olay gününü gösterir bütün hareketlerinin tespiti amacıyla Tunceli ili çapında kamera kayıtları araştırması yapılmıştır. Bahsi geçen şahıs ve kayıp şahsın HTS kayıtları ve baz istasyonu bilgileri detaylı incelenmiş, kayıp şahsın son görüştüğü ve görüşme yaptığı kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştır.

Ayrıca, kayıp şahsın şehir giriş çıkışlarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında il dışına çıkıp çıkmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Kayıp ihbarının ardından ilgili güvenlik birimleriyle olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

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Gülistan Doku kayıp üniversite öğrencisi Tunceli Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı

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