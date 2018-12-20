HABER

Tunceli'de 1 kilometrelik tünel bulundu! Operasyon hazırlığı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 08:00 | Son Güncelleme

Karadeniz’den Tunceli’ye kaçan 6 teröristin saklandığı mağara, terör örgütü PKK’nın önemli bir lojistik üssü çıktı. 1 km’lik tünel sisteminin bulunduğu mağarada PKK’nın 5, MLKP’nin 1 sorumlusuyla birlikte yaklaşık 30 teröristin saklandığı belirlendi. Girişi tutan jandarma özel harekat timleri operasyona hazırlanıyor.

Tunceli'de 1 kilometrelik tünel bulundu! Operasyon hazırlığı...

PKK’lı teröristlerin Tunceli’de gizlendiği mağaranın, 1 km’lik tünelle başka bir mağaraya bağlandığı ortaya çıktı. Diğer ucu uçurum olan tünelde 5’i aranan listesinde bulunan 30’dan fazla terörist var. Giriş JÖAK ve JÖH timlerince tutuldu. Hava ve kara operasyonları ile mağaranın yerle bir edilmesi an meselesi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Terör örgütü PKK’nın, Tunceli Ovacık’ta kış aylarını geçirdiği mağara deşifre oldu. Karadeniz bölgesinde barınamayıp Tunceli’ye kaçan 6 kişilik terörist grubun Ovacık’ta gizlendiği mağara tespit edilmiş ve 15 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Teröristlerin kıstırıldığı dev mağaraya operasyon için özel birlikler sevk edildi.

1 KM'LİK TÜNEL

PKK'nın dağ kadrosunda yıllarca faaliyet gösterdikten sonra ikna edilerek teslim olan bir teröristin ifadesinden yola çıkan güvenlik güçleri, yeni bilgilere ulaştı. Mağaranın içindeki bir dehlizden başka bir mağaraya uzanan yaklaşık 1 km'lik tünel olduğunu söyleyen terörist, geçidin diğer ucunun uçuruma çıktığını belirtti. İçeridekilerin kaçma şansı olmadığı mağaraya operasyon için hazırlıklara başlandı. Yapılan saha çalışması ve ulaşılan istihbari bilgilerle daha büyük bir tablo ortaya çıktı.

30'DAN FAZLA TERÖRİST MAĞARANIN İÇİNDE

Mağaranın terör örgütünün kış üslenmesi için kullanılan ana merkezlerden biri olduğu belirlendi. 15 bölümden oluşan mağarada 30’dan fazla terörist bulunduğu, bunlardan birinin İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesinde mavi kategoride yer alan PKK’nın sözde Tunceli sorumlusu olduğu, 4'ünün de gri listede arandığı öğrenildi. Çok miktarda yaşam malzemesi ve mühimmat depolanmış mağarada PKK’lıların yanısıra biri elebaşı olmak üzere MLKP’li teröristlerin de bulunduğu kaydedildi.

MAĞARA GİRİŞİ TUTULDU

Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı timler ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri Cuma gününden bu yana mağaranın girişini tutuyor. Giresun, Trabzon ve Gümüşhane’de düzenlediği hassas operasyonlarla PKK'nın Karadeniz yapılanmasını çökerten “mağara ve sığınak konusunda uzman” ekipler, teröristleri teslim olmaları için ikna etmeye çalışıyor. İkna olmamaları durumunda mağaralar teröristlerin başlarına yıkılacak.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Kazdıkları incelenince ortaya çıktı! Yaptığı halkı ayaklandırdıKazdıkları incelenince ortaya çıktı! Yaptığı halkı ayaklandırdı
Konya eski valisinin eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti(1)Konya eski valisinin eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti(1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli PKK Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızı ile damadı tartışmasın diye sokakta kaldı

Kızı ile damadı tartışmasın diye sokakta kaldı

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Küresel tahmin sistemlerinden soğuk hava dalgası uyarısı! Günlerce gitmeyecek

Küresel tahmin sistemleri uyardı! Günlerce gitmeyecek

Kazdıkları incelenince ortaya çıktı! Yaptığı halkı ayaklandırdı

Kazdıkları incelenince ortaya çıktı! Yaptığı halkı ayaklandırdı

Küçük çocuk, yengesini katletti

Küçük çocuk, yengesini katletti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.