Tunceli'de 1 kilometrelik tünel bulundu! Operasyon hazırlığı...

PKK’lı teröristlerin Tunceli’de gizlendiği mağaranın, 1 km’lik tünelle başka bir mağaraya bağlandığı ortaya çıktı. Diğer ucu uçurum olan tünelde 5’i aranan listesinde bulunan 30’dan fazla terörist var. Giriş JÖAK ve JÖH timlerince tutuldu. Hava ve kara operasyonları ile mağaranın yerle bir edilmesi an meselesi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Terör örgütü PKK’nın, Tunceli Ovacık’ta kış aylarını geçirdiği mağara deşifre oldu. Karadeniz bölgesinde barınamayıp Tunceli’ye kaçan 6 kişilik terörist grubun Ovacık’ta gizlendiği mağara tespit edilmiş ve 15 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Teröristlerin kıstırıldığı dev mağaraya operasyon için özel birlikler sevk edildi.

1 KM'LİK TÜNEL



PKK'nın dağ kadrosunda yıllarca faaliyet gösterdikten sonra ikna edilerek teslim olan bir teröristin ifadesinden yola çıkan güvenlik güçleri, yeni bilgilere ulaştı. Mağaranın içindeki bir dehlizden başka bir mağaraya uzanan yaklaşık 1 km'lik tünel olduğunu söyleyen terörist, geçidin diğer ucunun uçuruma çıktığını belirtti. İçeridekilerin kaçma şansı olmadığı mağaraya operasyon için hazırlıklara başlandı. Yapılan saha çalışması ve ulaşılan istihbari bilgilerle daha büyük bir tablo ortaya çıktı.