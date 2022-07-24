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  4. Tunceli'de akılalmaz olay! 'Çevreyi kirletmeyin' uyarısı yapanlara bıçakla saldırdı

Tunceli'de akılalmaz olay! 'Çevreyi kirletmeyin' uyarısı yapanlara bıçakla saldırdı

24.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de 2 kişi, iddiaya göre sigara izmaritini ve elindeki çöpleri yerlere saçan bir kişiyi uyarınca hayatlarının şokunu yaşayıp uyardıkları kişi tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Tunceli'de akılalmaz olay! 'Çevreyi kirletmeyin' uyarısı yapanlara bıçakla saldırdı

'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulunan iki kişinin bıçakla yaralandığı olay, akşam saatlerinde Seyit Rıza Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmeye gelen bir kişi, parkta bulunduğu sırada sigara izmaritini ve elinde çöpleri yerlere saçtı. Durumu gören 2 kişi, çöplerini etrafa saçan kişiyi uyardı. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı.

2 KİŞİYİ BACAĞINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etrafa çöp saçan kişi, kendisine uyarıda bulunan 2 kişiyi bacağından ve kolundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ise olayın şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

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Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tunceli çöp
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