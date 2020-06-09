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Tunceli'de, Anadolu semenderinin yaşadığı bölgeler işaretlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 12:35 | Son Güncelleme

Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderinin yaşandığı bölgeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce işaretlendi.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan Anadolu semenderi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede korunan hayvanlar arasında yer alıyor. Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kentin 2 bölgesinde varlığını tespit ettiği Anadolu semenderiyle ilgili yaptıkları incelemede, bu kez kent merkezi ve 7 ilçesinde yaşadıklarını belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, son 2 yıl içinde benekli ve lekeli Anadolu semenderlerinin Tunceli bölgesindeki varlıkları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda 7 ilçesi ve il merkezinde birçok noktada varlıkları tespit edilerek kayıt altına alındığı bildirildi. Benekli ve lekeli semenderlerin yaşadığı bölgeler işaretlenerek, bu bölgeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince belli aralıklarla kontrol edilip, semenderlerin durumları gözlem altında tutulacak.

Kaynak: DHA


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