Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda, bir terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Böylece, operasyonların devam ettiği Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Kaynak: AA
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