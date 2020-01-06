Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, geçen hafta 35 kişiyi belediye kadrosunda işe aldı. İşe alınan kişilerin zengin ve akrabası olduğu iddia edilince, halk duruma tepki gösterdi. Tepkiler ve iddialara ilişkin Alan, bu sabah belediye binası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Alan'ın açıklama yapacağını duyan tepkili bir grup, belediye binası önünde toplandı. Alan, işe alınan 35 kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu ifade ederek, işe alımlarda şeffaf ve tarafsız davrandığını söyledi. Alan, "Bizler, herhangi bir siyasi partinin adayı olmuş, seçilmiş olabiliriz. Ancak Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, seçildikten sonra siyasi kimliğimizi bir yana bırakarak bize oy versin ya da vermesin herkese eşit hizmet vermekle mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Bu anlamda şahsıma yapılan eleştirilerden biri de farklı siyasi görüşlerdeki şahısları işe almış olmamdan kaynaklıdır. Bahsi geçen şahıslar bu ilçede yaşayan ve işe ihtiyacı olan insanlardır. Bu da aslında bizim alımlarda ne kadar şeffaf ve tarafsız davrandığımızın en bariz göstergesidir. Bizler, ilçemizde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları gidermek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işe ve aşa ihtiyacı olan yurttaşlarımızın istihdam edilmeleri hususunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz"