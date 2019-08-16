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Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 00:42 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

İlçenin Kovuktepe köyü Karaçavuş mezrasındaki Güneş ailesinin evinin önüne gece saatlerinde gelen Çetin Yıldız, henüz belirlenemeyen sebeple eniştesi Müslüm Güneş ve oğlu Engin Güneş ile tartıştı.

Tartışma sırasında cinnet getiren Yıldız, elindeki av tüfeğiyle baba ve oğul ile bu sırada silah seslerini duyup olay yerine gelen akrabası Şirin Güneş'e ateş açtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ağır yaralanan bu kişilerden Müslüm ve Engin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız ise aynı tüfekle yaşamına son verdi.
Olayda yaralanan Şirin Güneş ise bölgeye sevk edilen ambulans ile Hozat İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirin Güneş, hastanedeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Mezraya gelen jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Cinnet

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adam cinnet geçirmiş
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