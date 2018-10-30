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Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonlarındaki son durum ve Tunceli'de donarak şehit düşen 2 asker hakkında açıklamalarda bulundu. Tunceli'de şehit düşen askerlerle ilgili konuşan Soylu, "Kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuşuz gibi bir anlayışı kamuoyunda yaygınlaştırmak ve terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı" ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı. Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi.

TUNCELİ'DE DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Tunceli'de iki askerimizin şehadetiyle ilgili bir takım değerlendirmeler, yanlış bilgilendirmeler ortaya konuldu. Ve işin esası da hakikaten maalesef bazen basın yayın organları vasıtasıyla, bazen de sosyal medya vasıtasıyla hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu bir karmaşıklık yaşıyoruz.

Bazı hususları paylaşmak istiyorum. 26 Ekim 2018'de acı bir haber aldık. Terörle mücadele operasyonu faaliyeti esnasında gencecik iki kahramanımız hipotermi sebebiyle şehit olması, hem bizlerde toplumun her kesiminde vatandaşımızda derin üzüntü yarattı.

Bu mücadelede şehit vermiyor muyuz? Veriyoruz. Gazilerimiz yok mu? Varlar. Onları ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimizde yaptığımız görevin ne olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Peki sahaya gittiğimizde o gencecik evlatlarımızın inançlarını, mücadele azimlerini ve fedakârlıklarını, memlekete olan sadakatlerini ve terörü bitirme konusundaki kararlı iradeyi de görüyoruz.

Ve bütün bunlar aslında yol haritamızı çizmektedir. Ve teröre karşı kararlı bir mücadele yürütmemizi sağlamaktadır.

Tunceli bölgesi, PKK'nın en önemli etkinlik alanlarından birisiydi. "Biriydi" diyorum, dağ kadrosunun yüzde 75'ini etkisiz hale getirdik.

"ENTERESAN BİR RAKAM VERMEK İSTİYORUM"

Bu operasyonlar ne yaz dinlemiştir, ne sonbahar, ne ilkbahar ne de kış. Hep devam etmiştir. Yine Tunceli bölgesiyle ilgili şu rakamı vereyim, 4 bin 162 küçük operasyon... Bir timlik, iki timlik operasyonlar. Ve bu operasyon kesintisiz devam eder. Bu operasyonlar bazen 2 bin metrede, bazen 700 metrede. Bazen pusu atma şeklinde günlerce sürer.

Keza bundan kısa bir süre önce Tunceli'de iki kırmızı renkli terörist ele geçirildi ve etkisiz hale getirildi. En üst düzeyinde yöneticilerindendi. Ve yıllardan beri isimleri bölgede karabasan oluşturmuştu. Günlerce pusu attı evlatlarımız. Yağmur, çamur dinlemeden bir aktarım söz konusuydu. Pusuya yattılar ve beklemedikleri anda teröristleri etkisiz hale getirdiler.

Ve 2018'de 5 bin 310 operasyon. Toplam 9 bin 372 operasyon, 21 de orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Ve bu aynı şekilde devam edecek.

Enteresan bir rakam daha vermek isterim. Kırsalda ne DHKPC'de bir kişi kalmıştır ne de MKP'den bir kişi kalmıştır. Ve bunu bu koordinasyonda bulunan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bizim Türkiye'de iç güvenlik operasyonları çerçevesinde en başarılı vilayetimiz Tunceli'dir. 2017'de çok mücadele edildi, gayret gösterildi. Gazilerimiz oldu ama iki şehidimiz oldu. 2018'de yüzde 75 terörist azaltılmasına rağmen şehidimiz olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu PKK terör TSK şehit

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bakanım senin yerin ayri arkandayiz herzaman helal olsun sana adamsın sen..
Bir aciklama gorrmedim ben donarak Sehit olan askerler ile ilgili.
Olan sehitletimize oldu hemde su zamanda, aciklama yapsa ne olur yapmasa ne gerimi getirecekler yavrularimizi...
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