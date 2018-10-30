Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı. Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi.

TUNCELİ'DE DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER



Tunceli'de iki askerimizin şehadetiyle ilgili bir takım değerlendirmeler, yanlış bilgilendirmeler ortaya konuldu. Ve işin esası da hakikaten maalesef bazen basın yayın organları vasıtasıyla, bazen de sosyal medya vasıtasıyla hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu bir karmaşıklık yaşıyoruz.

Bazı hususları paylaşmak istiyorum. 26 Ekim 2018'de acı bir haber aldık. Terörle mücadele operasyonu faaliyeti esnasında gencecik iki kahramanımız hipotermi sebebiyle şehit olması, hem bizlerde toplumun her kesiminde vatandaşımızda derin üzüntü yarattı.

Bu mücadelede şehit vermiyor muyuz? Veriyoruz. Gazilerimiz yok mu? Varlar. Onları ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimizde yaptığımız görevin ne olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Peki sahaya gittiğimizde o gencecik evlatlarımızın inançlarını, mücadele azimlerini ve fedakârlıklarını, memlekete olan sadakatlerini ve terörü bitirme konusundaki kararlı iradeyi de görüyoruz.