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  4. Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu

Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Tunceli'de getirilen eldiven zorunluluğu kararı dikkat çekti. Valilik yaptığı açıklamayla bilet sisteminin uygulanmadığı toplu taşıma araçlarında, para alışverişi yapanlara eldiven kullanma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, toplu taşıma araçlarında para alışverişi yapanlara yönelik eldiven kullanımı zorunluluğu kararı alındı.

ELDİVEN TAKMA ZORUNLULUĞU

Karara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi.

(DHA)

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