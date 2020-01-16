Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. , 26. ve 34. maddelerinde esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır. Konumu itibariyle ülkemizde faaliyet yürüten 4 ayrı terör örgütünün PKK/KCK, MKP/HKO, TKP/ML-Konferans/TİKKA, DHKP/C kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tek il olan ilimiz bu yönüyle farklı bir özellik ihtiva etmekte ve bu örgütlere müzahir kitlelerin etkisine açık konumda bulunmaktadır. İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı bir şekilde kullanıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu grupların, etkinliklerde son günlerde ilimizde meydana gelen asayişe müessir olaylar üzerinden kışkırtıcı eylem ve söylemlerle kişi, kurum ve kuruluşları hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri ve toplum psikolojisinde infiale neden olacak şekilde algı oluşturmaya çalıştıkları bilinmektedir” denildi.