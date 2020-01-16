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  4. Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, kent genelinde 16 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasakladığını bildirdi.

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. , 26. ve 34. maddelerinde esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır. Konumu itibariyle ülkemizde faaliyet yürüten 4 ayrı terör örgütünün PKK/KCK, MKP/HKO, TKP/ML-Konferans/TİKKA, DHKP/C kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tek il olan ilimiz bu yönüyle farklı bir özellik ihtiva etmekte ve bu örgütlere müzahir kitlelerin etkisine açık konumda bulunmaktadır. İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı bir şekilde kullanıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu grupların, etkinliklerde son günlerde ilimizde meydana gelen asayişe müessir olaylar üzerinden kışkırtıcı eylem ve söylemlerle kişi, kurum ve kuruluşları hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri ve toplum psikolojisinde infiale neden olacak şekilde algı oluşturmaya çalıştıkları bilinmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri hükmü ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. Maddesini hükmü doğrultusunda Valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, il ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meş’ale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler, 16 Ocak 2020 günü saat 00.01 ile 30 Ocak 2020 gün saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”

(İHA)

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Tunceli gösteri yürüyüş eylem

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