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Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi çevre yolu çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Baysal idaresindeki 24 EA 204 plakalı araç, çevre yolu çıkışında Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobille çarpıştı.

ANNE-BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada, 24 EA 204 plakalı araçta bulunan anne Hüsniye olay yerinde, baba Ahmet Tunceli'de, oğulları Eren Baysal ise Elazığ'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı kurtulan 2 kişi ise Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

(İHA / DHA)

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Tunceli feci kaza trafik kazası

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