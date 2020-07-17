HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli'de feci kaza! Havalimanına yolcu taşıyan midibüs devrildi

Tunceli'de feci kaza! Havalimanına yolcu taşıyan midibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Tunceli'den gelen son dakika haberine göre yolcu taşıyan servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Tunceli'de feci kaza! Havalimanına yolcu taşıyan midibüs devrildi

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 45’inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen, Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen midibüs ile karşı istikametten gelen otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 17 YARALI

Kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değilŞehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil
KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihiKPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

En Çok Okunan Haberler

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Bu şekilde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Diğer Haberler
Kuruçeşme'de şoke eden olay! Teknede ceset bulundu

Kuruçeşme'de şoke eden olay! Teknede ceset bulundu

Şehit Üstüner ile Şehit Bilgin ilkokul arkadaşı çıktı: Bunlar tesadüf değil

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Eminönü İskelesi'nde kadınlar arasında uçan tekmeli kavga

Kameralar anbean kaydetti! Kadınlar arasında uçan tekmeli kavga

Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİHA’larımız Azerbaycan'ın emrindedir

'SİHA’larımız Azerbaycan'ın emrindedir'

PKK'nın kaçırdığı Moldova vatandaşları MİT'in operasyonuyla kurtarıldı

MİT'ten Suriye'de operasyon! Kurtarıldılar

Ayasofya Protokolü'nün ayrıntıları belli oldu! ‘İdare Kurulu’ oluşturulacak

İşte Ayasofya Protokolü'nün ayrıntıları! ‘İdare Kurulu’ oluşturulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.