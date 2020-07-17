Tunceli'de feci kaza! Havalimanına yolcu taşıyan midibüs devrildi

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 45’inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen, Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen midibüs ile karşı istikametten gelen otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 17 YARALI

Kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

