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  4. Tunceli’de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 18 yaralı

Tunceli’de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 18 yaralı

12.07.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan Karayolu’nun Ağlayan Kayalar mevkiinde uçuruma yuvarlandı. 18 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tunceli’de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 18 yaralı

Feci kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

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Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tunceli
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