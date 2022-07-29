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  4. Tunceli’de fotoğraflandı! Son derece zehirli: Isırığı 1 saat içinde öldürebilir

Tunceli’de fotoğraflandı! Son derece zehirli: Isırığı 1 saat içinde öldürebilir

29.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de doğa gezisine çıkan bir vatandaş kayalık alanda ölümcül "Wagner Kaya Engereği" türü yılan görüp fotoğrafladı. "Wagner Kaya Engereği" bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor. Son derece zehirli olan tür kentte ise daha önce 2020 yılında görülmüştü.

Tunceli’de fotoğraflandı! Son derece zehirli: Isırığı 1 saat içinde öldürebilir

Tunceli’de zehirli Wagner Kaya Engereği fotoğraflandı. Pülümür İlçesi’nde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda son derece zehirli olan "Wagner Kaya Engereği" fark etti. Cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Hüseyin Deniz Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı.

"MAĞARANIN İÇİNDE HAREKETSİZCE YATIYORDU"

İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Hüseyin Deniz Gülmez, “Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik” dedi.

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2020 YILINDA TESPİTİ YAPILMIŞTI

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül "Wagner Kaya Engereği" türü yılan tespit etmişti.

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ISIRIĞI 1 SAAT İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR

Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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