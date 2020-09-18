HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tunceli'de hayır yemeği verilen bir köy daha karantinaya alındı

Tunceli'de hayır yemeği verilen bir köy daha karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayır yemeği verilen bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tunceli'de hayır yemeği verilen bir köy daha karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde Kovid-19 salgını ile mücadelede denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ovacık'ta bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz Hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen kişilere 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmıştır."

Kentte 14 Eylül'de de Pertek ilçesindeki bir köy, bir kişinin komşularına hayır yemeği vermesi dolayısıyla karantinaya alınmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
'Pes' dedirten görüntü! Arkadaşlarına otomobil çarptı...'Pes' dedirten görüntü! Arkadaşlarına otomobil çarptı...
45 dakika ders süresi yarım saat oldu!45 dakika ders süresi yarım saat oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 çocuğu dolaba kilitleyip anneye işkence yapan soyguncular akraba çıktı
Çocukları dolaba kilitleyip anneye işkence edenler akraba çıktı
'Pes' dedirten görüntü! Arkadaşlarına otomobil çarptı, onlar kavgaya devam etti
'Pes' dedirten görüntü! Arkadaşlarına otomobil çarptı...
Kurutulunca fiyatı 10 kat artıyor! 220 liradan...
Kurutulunca fiyatı 10 kat artıyor! 220 liradan...
'Yok artık' dedirtti! Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı
'Yok artık' dedirtti! Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince...
Şişli'de kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp böyle görüntülendi
Şoke eden anlar! Çılgına döndü
Şoke eden görüntü! Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
Şoke eden görüntü! Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.