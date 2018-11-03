Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Vali Arslantaş, çıkan haberlerde "ailenin yaşamlarını sürmek için yeni bir ev talepleri olduğu" konusunda ise Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin sürekli ziyaret edildiğini bildirerek, ziyaretlerde yapılan tespitlerde ailenin yaşadığı yerin elverişli olmaması sebebiyle ilçe merkezinde veya köyde ulaşımın ve diğer ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceği bir konut bulunması ve vakıf imkanları dahilinde aileye kira yardımı yapılabileceği tavsiye ve teklif edildiğini kaydetti.

Vali Arslantaş, aile reisi Hüseyin Taşer’in "150 küçükbaş hayvanına ancak Yukarıkom mevkiinde bakabileceğini ve yaşadığı bölgede Koşan Baba türbesini yalnız bırakamayacağını söyleyerek teklifi reddettiğini açıkladı.

Öte yandan aile reisi Hüseyin Taşer’in 2 engelli çocuğuna 30 Aralık 2009 tarihinde 2022 sayılı kanun kapsamında engelli aylığı bağlandığını ve düzenli olarak ödemelerinin halen devam etmekte olduğunu kaydeden Vali Arslantaş, ayrıca eşi Emine Taşer’in 24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yine aynı kanun kapsamında yaşlı ve muhtaç aylığı aldığını söyledi.

Yine Emine Taşer'in engelli olan oğlu M.T’ye baktığı için 6 yılda toplam 78 bin 683 lira evde bakım aylığı ödendiğini söyleyen Vali Arslantaş, diğer engelli çocuk H.T. için ise halen evde bakım ücreti ödenmekte olduğunu ve aileye halen aylık olarak toplam 2 bin 806 TL nakit yardımı yapıldığını aktardı. (İHA)



