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Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

Tunceli-Erzincan sınırında 2500 rakımda 7 kişilik bir ailenin ilkel şartlarda yaşadığı ve konuşmayı, devleti bilmediği haberleri Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Söz konusu haberlerle ilgili yeni bir açıklama yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, önceki gün basında Tercan ilçesinde 7 kişilik bir ailenin, dağda ilkel şartlarda yaşadığı iddialarına cevap verdi. Vali Arslantaş yaptığı açıklamada basında Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Konarlı köyünde yaşayan "Türkçe bilmedikleri" iddia edilen Taşer ailesine ait çocuklardan ikisinin 2005 yılında Tercan YİBO’dan mezun oldukları, birinin ise Tercan MYO Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden mezun olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Vali Arslantaş, çıkan haberlerde "ailenin yaşamlarını sürmek için yeni bir ev talepleri olduğu" konusunda ise Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin sürekli ziyaret edildiğini bildirerek, ziyaretlerde yapılan tespitlerde ailenin yaşadığı yerin elverişli olmaması sebebiyle ilçe merkezinde veya köyde ulaşımın ve diğer ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceği bir konut bulunması ve vakıf imkanları dahilinde aileye kira yardımı yapılabileceği tavsiye ve teklif edildiğini kaydetti.

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi MYNET

Erzincan Valisi Ali Arslantaş

Vali Arslantaş, aile reisi Hüseyin Taşer’in "150 küçükbaş hayvanına ancak Yukarıkom mevkiinde bakabileceğini ve yaşadığı bölgede Koşan Baba türbesini yalnız bırakamayacağını söyleyerek teklifi reddettiğini açıkladı.

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Öte yandan aile reisi Hüseyin Taşer’in 2 engelli çocuğuna 30 Aralık 2009 tarihinde 2022 sayılı kanun kapsamında engelli aylığı bağlandığını ve düzenli olarak ödemelerinin halen devam etmekte olduğunu kaydeden Vali Arslantaş, ayrıca eşi Emine Taşer’in 24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yine aynı kanun kapsamında yaşlı ve muhtaç aylığı aldığını söyledi.

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Yine Emine Taşer'in engelli olan oğlu M.T’ye baktığı için 6 yılda toplam 78 bin 683 lira evde bakım aylığı ödendiğini söyleyen Vali Arslantaş, diğer engelli çocuk H.T. için ise halen evde bakım ücreti ödenmekte olduğunu ve aileye halen aylık olarak toplam 2 bin 806 TL nakit yardımı yapıldığını aktardı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Tunceli ilkel aile Ali Arslantaş

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
insanlar sefalete sürükleniyor göz göre göre
Devleti oyalayan basın ceza almalı, adamın enaz 150bin lirası var ve evi kira değil ayrıca hayatından memnun. Böyle bir milyon aile olsa ülkede hayvancılık sorunu kalmaz, benimde hayalim şehirden kopmak ama ailemin diğer üyelerini ikna etmek zor
a. dağcılar basına yalan söyledi. b. aile dağcılara yalan söyledi. c. basın masa başından uydurdu
Halk olarak temiz olmalı temiz binalar yapmalı.Bu da genetik inkişaf sıfır.İçlerinde yok.İnönü’nün söylediği gibi” Köyün için her gün 10 kova Su taşı,taşımaz Git öl Can ver de,koşar” demiş.
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