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  4. Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

28.07.2024 23:42
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Tunceli-Erzincan sınırında mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Kaza, Tunceli-Erzincan sınırında bulunan Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan gelerek Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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12 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tunceli ve Erzincan'dan 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken. kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Tunceli
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