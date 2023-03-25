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Tunceli'de kar yağışı! Erzincan kara yolu trafik oluştu

25.03.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de mart ayının son haftasında bastıran yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri karla mücadelede aralıksız çalışma yürütüyor.

Tunceli'de kar yağışı! Erzincan kara yolu trafik oluştu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Pülümür ilçesindeki 1800 rakımlı Cankurtaran bölgesi de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı bölgede sürücüler, Tunceli-Erzincan kara yolunda ilerlemekte zorlandı.

Karayolları 86. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yolda kar küreme çalışması yaptı. (AA)

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