HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli’de kış uykusundan uyanan boz ayı böyle görüntülendi

Tunceli’de kış uykusundan uyanan boz ayı böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Tunceli’de kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde kış uykusundan uyandığı değerlendirilen boz ayı ortaya çıktı. Bölgede hayvancılığın yanı sıra amatör doğa fotoğrafçılığı yapan Özgür Balcı, kış uykusundan yeni uyandığını düşündüğü boz ayıyı görüntüledi. Ormanlık ve kayalık alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana giren ayı, gözlerden kayboldu.

Sürekli doğayla iç içe yaşadığını belirten Özgür Balcı, “Neredeyse 24 saat doğayı izliyorum. Ne olup bittiğini merak ediyorum. Hayvanları izleyip görüntülüyorum. Bu hayvanlarla birlikte bu güzelim doğayı paylaşıyoruz. O nedenle özellikle arıcılık, hayvancılıkla uğraşan ve çiftçilik yapan insanlar bazen bu hayvanlara zarar verebiliyorlar. Bunları yapmasınlar. Bu hayvanlara zarar vermeden alınacak önlemler bulsunlar” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Muhtar adayını öldüren baba ve oğlunun cezası belli oldu!Muhtar adayını öldüren baba ve oğlunun cezası belli oldu!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
1/
Anahtar Kelimeler:
Kış Uykusu boz ayı Tunceli

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Diğer Haberler
İstanbul'da pistten çıkan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da pistten çıkan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Bakan Soylu duyurmuştu! 40 Özel Harekat polisi Edirne’ye gitti

Bakan Soylu duyurmuştu! 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gitti

İzmir’de otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası! Suç duyurusunda bulunuldu

Otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası!

Başakşehir'de film gibi soygun! 3 kişiyi rehin aldılar

Başakşehir'de film gibi soygun! 3 kişiyi rehin aldılar

Cuma mesajları 2020 - Yakınlarınız için güzel ve güncel Cuma mesajları

En anlamlı Cuma mesajları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rapor tamamlandı

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.