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Tunceli'de koronavirüs nedeniyle engelli personele idari izin

24.11.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Tunceli'de koronavirüs nedeniyle engelli personele idari izin

Tunceli'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla kamu kurumlarında çalışan engelli personele idari izin getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Özkan, başkanlığında toplandı. Toplantıda, kent genelinde koronavirüse yönelik mücadele çalışmaları değerlendirilirken, kamuda çalışan engelli personele de idari izin getirildi. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personellerin, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları ve hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevine dönmeleri şartıyla, idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

DHA

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