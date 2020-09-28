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Tunceli'de koronavirüs tedbiri! 15 gün boyunca eylem ve etkinlikler kısıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, Kovid-19 nedeniyle kentteki eylem ve etkinliklerin 29 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi.

Tunceli'de koronavirüs tedbiri! 15 gün boyunca eylem ve etkinlikler kısıtlandı

Tunceli Valiliği, koronavirüs nedeniyle alınan yeni bir tedbiri açıkladı. Valilik, kentte eylem ve etkinliklerin 29 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirilmekte, bu süreçte Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı her karar ile toplum sağlığının önemi vurgulanmaktadır.Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere İl sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 29/09/2020 günü saat 00.01 ile 13/10/2020 günü saat 23.59 ‘a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: İHA

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