Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

Tunceli Valiliğiden yapılan açıklamada 'Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan Rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir ' denildi.

