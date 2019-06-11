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Tunceli'de sıcak çatışma: Yaralı askerler var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:34 | Son Güncelleme

Tunceliİ'de, güvenlik güçleri ile PKK'li teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.

Tunceli'de sıcak çatışma: Yaralı askerler var!

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup PKK'li terörist tespit eden güvenlik güçleri, 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli PKK çatışma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlara ne kadar destek ve sempati duyan varsa HEPSİ OROSPU ÇOCUĞUDUR.... DHKPC ve PKKHDP SEMPATI DUYANLARDA DAHIL OROSPU ÇOCUĞUDUR...
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