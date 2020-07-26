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Tunceli'de şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde arılarına bakmaya giden 32 yaşındaki Ali Aydın ölü olarak bulundu.

Tunceli'de şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

Olay, Hozat İlçesi’ne bağlı Beşelma Köyü Darkoli Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Aydın gece saatlerinde arılarına bakmak için evden çıktı. Sabah Aydın’ın eve gelmediğini fark eden aile bireyleri aramaya çıktı. Mezranın alt bölümünde Aydın’ın cansız bedenini gören ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Göğsünden vurulduğu ve yanında av tüfeği bulunduğu öğrenilen Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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