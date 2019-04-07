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Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Tunceli'de jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, teröristlere ait bir mağara ve silah deposu imha edildi. Jandarma ekipleri, mağara ve silah deposu içerisinde binlerce mermi, silah, patlayıcı madde ve yaşamsal malzeme ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Tunceli'de silah deposu imha edildi

Operasyon kapsamında arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlere ait mağara ve silah deposunu imha etti.
Mağara ve silah deposunda 8 kalaşnikof, makineli tabanca, kanas keskin nişancı tüfeği ve 4 şarjör, 7.62 milimetre ve 5.56 milimetre çapında binlerce mermi, yaklaşık bir ton amonyum nitrat, 100 gram C-4 plastik patlayıcı, 4 kanas şarjörü, 20 av tüfeği mühimmatı, bin 500 metre kablo, 20 koli bandı, çadır, 2 av tüfeği namlu uzatması, av tüfeği bakım kiti, roketatar mühimmatı, 4 pil bloku, 9 küçük tüp, 3 uyku tulumu, güç kaynağı, dürbün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli silah deposu

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