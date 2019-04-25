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Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında 3 girişli yer altı mağarasına düzenlediği operasyonda 1 teröriste ait olduğu değerlendirilen ceset, 6 patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında;"Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir"denildi.

Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda ele geçirilenlerle ilgili de bilgi verilen açıklamada; şu sözlere yer verildi:
"6 adet EYP düzeneği, 62 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 10 adet şarjör kütüklüğü, 9 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 3 adet akü, 20 adet devre kartı, 1 adet pil bloğu, 10 adet terörist kıyafeti, 20 çift mekap ayakkabı, 1 adet dürbün, 5 adet şemsiye, 200 m elektrik kablosu, 50 adet pil, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet kıyma makinesi, 4 adet soba, 100 m branda, 1 adet semaver, 5 adet battaniye, 50 m halat, 1 adet fırın, 1 adet güneş paneli, 1 adet silikon tabancası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir"
Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli terörist terör

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