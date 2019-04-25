Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

Valilik açıklamasında;"Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir"denildi.

Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda ele geçirilenlerle ilgili de bilgi verilen açıklamada; şu sözlere yer verildi: