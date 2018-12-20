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Tunceli'de teröristler mağarada kıstırıldı! Çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

Tunceli'de Munzur Vadisi'ndeki mağarada 8 gün önce tespit edilen bir grup teröristi sağ ele geçirmek isteyen güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Girişi patlatılarak ses sistemi kurulan mağaradaki teröristlere sürekli 'teslim ol' çağrısı yapılırken, teröristlerin el bombası atarak karşılık verdiği ve çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Cumartesi günü bir mağarada terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çıkan çatışmada 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

EL BOMBASI ATIP, ATEŞ AÇTILAR

Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor. Teröristlerin mağaradan güvenlik güçlerine sürekli el bombası atıp, ateş açtığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, mağaranın girişini patlatarak genişletti. Güvenlik güçleri, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu belirtilen mağaradaki teröristlere kurulan ses sistemi aracığıyla 'teslim ol' çağrısı yapıyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VAR

Teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı önemli alanlardan biri olduğu belirtilen mağaradaki örgüt mensupları arasında, terör örgütü PKK ile sol terör örgütlerinden üst düzey yöneticilerin de bulunduğu tahmin ediliyor. (AA-DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Mağara PKK terörist çatışma

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