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Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:18 | Son Güncelleme

Tunceli'de yol yapımında çalışan işçilere, teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu iş makinesindeki teknisyen yaralandı.

Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Olay, öğlen saatlerinde, Hozat ilçesinde meydana geldi. Yenibaş köyünde özel bir firmanın yol yapımında çalışan işçilere, teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda iş makinesindeki ismi henüz öğrenilemeyen teknisyen yaralanırken, bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince teröristlerin bulunduğu alan, ateş altına alındı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı teknisyen, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Hozat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan teknisyenin sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede Jandarma Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli teröristler işçilere saldırı

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