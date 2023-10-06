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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

06.10.2023 23:38 | Son Güncelleme:
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Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen ‘Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın’ operasyonunda, Pülümür ilçesi Dereyaylası bölgesi kırsalındaki meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda, patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

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Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınaklar ve diğer malzemeler ise imha edildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tunceli terörist sığınak

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