HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tunceli’de vahşet! Köpeğin bacaklarını kesip, kemiklerini kırdılar: Bunu yapan çocuğa tecavüz de eder

Tunceli’de vahşet! Köpeğin bacaklarını kesip, kemiklerini kırdılar: Bunu yapan çocuğa tecavüz de eder

15.03.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de dört bacağı da kesilmiş, vücudunda kurşun izine benzer yaralar bulunan köpek çevredekileri gözyaşlarına boğdu. Dünden beri gözüne uyku girmediğini söyleyen Dilşah Mak, "Bu canilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bunu yapan insan da öldürür, çocuğa tecavüz de eder" derken, dernek üyesi Merve Koyun da köpeğin cansız bedenini görünce büyük bir şoka uğradığını belirterek, ''4 ayağının kesildiğini gördük. Ters dönmüş bir şekilde duruyordu'' ifadelerini kullandı.

Tunceli’de vahşet! Köpeğin bacaklarını kesip, kemiklerini kırdılar: Bunu yapan çocuğa tecavüz de eder

Tunceli'de bir grup hayvansever dün akşam saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek için İnönü Mahallesi'nde bulundukları kırsal alana gitti. Sokak köpeklerini ve kedileri besleyen hayvanseverler, yol kenarında ölü bir köpeği fark etti. Sokak köpeğinin bacaklarının kesik olduğunu gören hayvanseverler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, köpeği alarak Tunceli Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim tarafından incelenen köpeğin vücudunda çok sayıda kemiğin kırıldığı, dört bacağının eklem yerlerinden kesici aletle kesildiği ve vücudunda kurşun izine benzer delikler olduğu tespit edildi. Hayvanseverler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin köpeği öldürenlerin yakalanması için yaptığı çalışma sürüyor.

Screenshot_12

'BUNU YAPAN İNSAN DA ÖLDÜRÜR'

Dünden beri gözüne uyku girmediğini söyleyen Dilşah Mak, gözyaşlarıyla köpeği bu hale getirenlerin yakalanması gerektiğini belirterek, "Biz çocuğumuzun katledilişini kabul edemiyoruz. Sonuna kadar peşinde olacağız. Bir tek çocuğun karnı doysun diye günlerce sokak sokak besleme yapıyoruz. Özel hayatımızdan feragat ediyoruz. Bunu insan yapmış olamaz. Bu insan aramızda geziyor olamaz. Daha önceden de burada bir de cinayet oldu. O köpeğin yaşam hakkını, acı çekmeme ve özgürlük hakkını sonuna kadar savunacağız. Ben bu durumu asla kabul edemem. Bunu yapan insan da öldürür, çocuğa tecavüz de eder. Bu canilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çok büyük bir acı ki en büyük tesellimiz o hayvanın bacakları kesilmeden önce öldürülmüş olması. Yani biz bu kadar acı bir durumu diliyoruz sadece” diye konuştu.

Screenshot_13

‘BU DURUM KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ, MÜCADELİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Tunceli Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi Merve Koyun da köpeğin cansız bedenini görünce büyük bir şoka uğradığını belirterek, "Biz dün dernek olarak beslemeye çıkmıştık. Akşam saatlerinde besleme yaparken öldürülmüş bir sokak köpeğini gördük. Emin olamadık insan mı yaptı hayvan mı yaptı diye. Hemen durumu HAYDİ ekibine bildirdik ve şikayetçi olduk. Olay savcılığı da ulaştı ve soruşturma başlatıldı. Bizler de dernek olarak bu durumun takipçisi olacağız. Cesedini gördüğümüzde 4 ayağının kesildiğini gördük. Ters dönmüş bir şekilde duruyordu. Sokak hayvanları bizlerin çocuklarıdır. Evinizdeki çocuğunuza ve insanlara nasıl yaklaşıyorsanız onlara da o şekilde yaklaşın. Onların da canı, hisleri ve duyguları var. Kesinlikle bu durum kabul edilemez. Faillerin bulunması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabusu yaşıyorlar! Her gün okul kapısına dayanıyorKabusu yaşıyorlar! Her gün okul kapısına dayanıyor
Mezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdiMezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi
Sağlıkta yeni düzenleme!Sağlıkta yeni düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarihi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.