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Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

28.12.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 700 kilogram yonca ve 150 kilogram yem bırakıldı.

Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tunceli’nin karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerinde ve Pülümür ilçesinde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 700 kilogram yonca ve 150 kilogram yem bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla yemleme, koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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Okuyucu Yorumları 25 yorum
şu tiplere bak birde polisimize saldırıyor ey içişleri Bakanı ibb yi bırak sokapa bak sen
Siz halen daha olayı anlamamışsınız
Akepenin ülkeyi getirdiği durum. Onlar bir oyunun parçaları
hepsini alin iceriye
meymenetsizler cahil sürüsü

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